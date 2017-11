Universitario vs Comerciantes Unidos: EN VIVO ONLINE ver GOL PERÚ TV partido pendiente Torneo Clausura

Universitario vs Comerciantes Unidos: EN VIVO ONLINE. El cuadro crema visita HOY a los de Cutervo por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Clausura en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. El choque iniciará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



Universitario tendrá la gran oportunidad de acortar diferencias en la tabla de posiciones con el líder Real Garcilaso (25 puntos). Para ello deberá vencer a Comerciantes Unidos en condición de visita.



Universitario se ubica en la casilla 4 del Torneo Clausura con 20 puntos. Si gana hoy a Comerciantes Unidos, más el otro partido pendiente que tiene ante Deportivo Municipal, será el único líder.



Universitario tendrá el regreso de una de sus figuras. Hablamos de Alexi Gómez, quien no estuvo en el último partido de los cremas en Arequipa frente a Melgar (suspensión).



Pese a ello, Pedro Troglio no podrá contar con varios de sus jugadores que están con la selección peruana. Ellos son: Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Carlos Cáceda.