Un penal no cobrado fue la primera jugada polémica del clásico Universitario vs Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo de Verano.



El balón le tocó en el antebrazo a Jair Céspedes tras el centro de Alberto Quintero. El impacto existió por eso el reclamo de los jugadores de Universitario pero el árbitro Michael Espinoza no lo consideró así.



Para el árbitro la pelota impactó pero Céspedes tenía las manos pegadas al cuerpo y por ello consideró la intencionalidad de la acción del lateral celeste



Sporting Cristal es el líder del Grupo A del Torneo de Verano y pugna por mantener esa condición con San Martín y más relegado Alianza Lima desde el tercer puesto.

Mira la jugada polémica del Universitario vs Sporting Cristal:

Universitario vs Cristal: Cremas reclamaron penal por esta mano polémica de Jair Céspedes | VIDEO

