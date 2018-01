Universitario vs Oriente Petrolero: El once de Pedro Troglio para la Copa Libertadores [FOTOS]

Universitario debuta hoy en la Copa Libertadores 2018. Su rival será Oriente Petrolero de Bolivia por el duelo de ida. ¿Qué once mandará Pedro Trolgio ante los altipláticos? Revisa la galería.



Universitario, que no pudo hacer contrataciones por temas legales, tiene un plantilla con muchos jóvenes que podrán alternar en el equipo titular.



"Hemos promovido varios chicos. En el equipo hay 4 o 5 chicos que tienen entre 18 y 20 años. Lo están haciendo bien", dijo Pedro Troglio a los medios locales.



El único de toda la plantilla de Universitario que no viajó a Bolivia fue el delantero Alberto Quintero. El panameño aún no se recupera totalmente de su lesión y espera llegar para el cotejo de vuelta.