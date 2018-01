Universitario vs Oriente Petrolero: Precio y venta de entradas por Copa Libertadores 2018

Universitario vs. Oriente Petrolero : El club crema dio a conocer el precio y modalidad de venta de entradas para el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. Aquí los detalles.

El partido de revancha Universitario vs Oriente Petrolero por la Copa Libertadores se jugará el próximo viernes 26 de enero en el estadio Monumental.



El horario del partido será 8:45 p.m. y las entradas para el decisivo encuentro ya están a la venta. Los precios van desde los S/. 20 soles hasta S/. 150 soles.



Los boletos para las tribunas de oriente, occidente y butacas, ya se venden por Teleticket, que se encuentran en los supermercados Wong y Metro.



En el caso de las tribunas populares norte y sur, la venta de entradas para el Universitario vs Oriente Petrolero será desde martes 23 en las boleterías de los estadios Lolo Fernández y Monumental de Ate desde las 10 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Precio de las entradas del Universitario vs Oriente Petrolero :



Tribuna norte: S/. 20 soles

Tribuna sur: S/. 20 soles

Tribuna oriente: S/. 40 soles

Tribuna occidente: S/. 70 soles

Butacas: S/. 150 soles.

Universitario y Oriente Petrolero debutarán en la Copa Libertadores 2018 en el duelo de ida este lunes 22 de enero en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz en Bolivia.

