Universitario vs San Martín EN VIVO: por la tercera fecha del Torneo Apertura 

Universitario vs San Martín : EN VIVO |EN DIRECTO | ONLINE cremas y 'Santos' se enfrentan este viernes abriendo la tercera jornada del Torneo Apertura de laLiga 1. Los de Santa Anita citan a los merengues, desde las 8 de la noche, en el Estadio Nacional en un duelo que puede seguir por la señal de GOL PERU.



¿Vas a seguir el Universitario vs San Martín ? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del duelo que se jugará en el coloso de la Calle José Díaz.



Este Universitario vs San Martín, servirá a los 'Santos' para marcar un nuevo inicio de temporada, donde no ha conseguido victorias. Los de universitario desean no repetir la campaña del año pasado donde tuvieron que pelear para no descender. Hoy desde el puesto 13 esperan iniciar la escalada y tendrán que hacerlo sin el golero titular, Diego Penny y Jefferson Portales (expulsión).



Los de Nicolás Cordova llegan a este Universitario vs San Martín desde un lugar más cómodo (4°) tras vencer a Los Piratas FC, pero con la misma presión de sumar para pelear por el Torneo Apertura.



Video: Gol 3 de Universitario

Los cremas confirmaron que repetirán la misma oncena que venció a Los Piratas con Alejandro Hohberg como conductor del cuadro crema y la potencia ofensiva de Germán Denis.

San Martín y Universitario: Probables alineaciones

San Martín: Ynamine, Salas, Bilbao, Huerto, Afolabi, Guivin. Oliva, Bolivar, Olivera y Palacios.

Universitario: Carvallo, Corzo, Rodríguez, Morales, Vázquez, Alfageme, Paucar, Quinteros, Lavanderia, Hohberg y Denis.