Universitario vs San Martín EN VIVO ONLINE. 'Cremas' reciben este domingo a los 'Santos' en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 10 del Torneo de Verano Grupo A. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs San Martín vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Universitario, que no ha podido ganar de local, tendrá una nueva oportunidad ante San Martín, que es segundo del grupo A con 14 puntos. Los 'Merengues' son últimos con apenas 8 unidades.



San Martín, pese a dicho lugar en la tabla de posiciones, no consigue una victoria hace 4 partidos (3 empates y 1 derrota) y seguro querrán levantar ante Universitario.



Para el duelo contra San Martín, Universitario recuperará a Velarde y Manicero. Este último desde el mes de agosto de 2017 por una lesión a la rodilla.



Universitario vs San Martín: Alineaciones probables



Universitario: Zubczuk; Corzo, Velarde, Benincasa, Vásquez; Figuera, Páucar, Barco, Siucho; Quintero, Osorio



San Martín: Duarte; Salas, Portales, Luján, Huerta; Guivin, Pretel, Concha, Oliva; Correa, Anoumou.