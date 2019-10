Universitario vs Sporting Cristal: Árbitro Víctor Hugo Carrillo 'amenazó' con suspender partido por esta razón [VIDEO]

Víctor Hugo Carrillo 'amenazó' con suspender el partido Universitario vs Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 11 del Torneo Clausura. El árbitro se acercó al comisario del partido para expresar su molestia. ¿Qué pasó? Mira el video.



Minutos después de arrancar al segunda parte, Víctor Hugo Carrillo señaló que un láser venía incomodando el correcto desarrollo del Universitario vs Sporting Cristal.



"Si vuelve a pasar, esto se termina!", le habría dicho Víctor Hugo Carrillo al comisario del Universitario vs Sporting Cristal, según reveló el reportero de cancha de GolPerú.

Video: Víctor Hugo Carrillo

Universitario y Sporting Cristal se juegan el liderato del Torneo Clausura de Liga 1. En la previa, cremas partieron con 3 puntos de ventaja sobre los celestes.