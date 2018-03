Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO Alineaciones en el Nacional por Torneo de Verano [FOTOS]

Universitario vs Sporting Cristal será el cotejo más esperado de la fecha 7 del Torneo de Verano, que se llevará a cabo este domingo en el Estadio Nacional de Lima.



En esta galería, conoce el probable once titular de Universitario y Sporting Cristal. ¿Habrá alguna novedad? ¿Los celestes repetirán el mismo equipo que venció a Lanús?



Sporting Cristal llega a este duelo con Universitario como el líder del Grupo A del Torneo de Verano. Los de Mario Salas tienen 15 puntos, 3 más que el segundo San Martín, que el viernes empató sin goles con Alianza Lima.



Universitario, por su parte, no la pasa bien en dicho grupo, pues marchan sextos con 6 puntos y vienen de empatar 1-1 con Ayacucho FC en el Estadio Monumental.