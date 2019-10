Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO Día, hora, canal y estadio del partido por Torneo Clausura de Liga 1

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO. Escuadras miden fuerzas en partido clave por el liderato del Torneo Clausura de Liga 1. Cremas tienen 3 puntos de ventaja sobre los celestes (y blanquiazules). En esta nota conoce todos los detalles: horarios, canales y mucho más.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Universitario vs Sporting Cristal? Pues este sábado 12 de octubre en el Estadio Monumental de Ate, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados (solo hinchada local).



¿A qué hora arranca el Universitario vs Sporting Cristal? En Perú, Colombia y Ecuador a las 8:00 p.m. En Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m. En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil a las 10:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Universitario vs Sporting Cristal? En nuestro país lo podrás ver por GOLPERÚ (cable). En Latinoamérica por GolTV. En Estados Unidos Perú Mágico.



¿Vas a seguir el Universitario vs Sporting Cristal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y declaraciones.