Universitario vs UTC EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por el Torneo de Verano

Universitario vs UTC EN VIVO ONLINE. Los cremas visitan este domingo al 'Gavilán norteño' en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba por la fecha 9 del Torneo de Verano Grupo A. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs UTC vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Universitario tendrá un difícil choque ante UTC, ya que se jugará a 2.600 msnm., en la cancha natural de Cajabamba, localidad a 3 horas vía terrestre desde Cajamarca. Dicho escenario tendrá fútbol de la máxima categoría peruana por primera vez.



Universitario de Pedro Troglio no la pasa bien en el Torneo de Verano. Vienen de caer 2-1 ante Sport Rosario de local. Cremas no ganan desde el pasado 28 de febrero, cuando derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos de visita.



UTC, por su parte, tiene un presente similar a la de Universitario. Están últimos en el Grupo A del Torneo de Verano y su único triunfo fue justamente ante los merengues en la fecha 2 (1-0).



Universitario vs UTC: Alineaciones probables



UTC: Carvallo; Guizasola, Cardoza, Flores, Pretel; Baglivo, Murrugarra, Millán, Vergara; Bazán, Ugarriza.



Universitario: Zubczuk; Corzo, Benincasa, Vargas, Vásquez; Barco, Romero, Páucar, Huamantica; Siucho, Osorio.