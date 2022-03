La selección peruana buscará tres puntos cruciales ante Uruguay este jueves por las eliminatorias Qatar 2022, pero antes el Hincha Viajero recorre Montevideo y saborea platos típicos del país oriental. Hoy cientos de fanáticos de la Blanquirroja tomarán la capital charrúa y el movedizo reportero de Trome también te pasa el dato por donde no debes caminar.

Por las calles de Montevideo solo se habla de fútbol. A dos días del partido en el Centenario, los charrúas coinciden en que el encuentro con la ‘Blanquirroja’ es como si fuera una final de Mundial. Entro a una tienda a comprar una cerveza Norteña en la concurrida avenida 18 de Julio, parecida a la Av. Tacna en Lima, pero más limpia, ordenada y con casonas históricas del siglo XX.

El bodeguero me dice: “Eres peruano, ¿no?”. Le respondo que sí. “Cuidado que se pueden comer una goleada. Para Uruguay esto es más que una final”, me advierte. Le pago 80 pesos (8 soles) no sin antes decirle: “No se confíen, Perú le va a meter harto ‘chocolate’”. Sigo mi recorrido hasta la famosa Costa Verde uruguaya, conocida como La Rambla de Montevideo, de 24 kilómetros y que bordea la costa del Río de la Plata. Voy con mi camiseta de la selección y me gritan: “¡Peruano, te vamos a golear. Van a llorar!”.

Periodista camina calles de Montevideo en busca de historias (Foto: Trome)

Hincha viajero de Trome: “muy pocas personas usan mascarilla”

Volteo y un anciano me mira sonriendo, levanta la mano y hace el ademán de saludarme. Por las calles, muy pocas personas usan mascarilla, pero sí es obligatorio en los vehículos de transporte público y lugares comerciales cerrados. La mayoría ya tiene su cuarta dosis de vacuna contra el Covid-19. Cuando llegué me recomendaron que no podía irme de Uruguay sin comerme un chivito, plato emblemático charrúa.

Fui hasta la Ciudad Vieja, un barrio que parece haberse detenido en el pasado y que comienza su recorrido en la plaza Independencia. La Puerta de la Ciudadela, una parte de la fortaleza militar construida por los españoles en el siglo XVIII, da la bienvenida al concurrido pasaje Sarandí, parecido al Jirón de la Unión. De noche es un poco inseguro caminar por esta zona y ni loco se atreva a hacerlo.

Hincha viajero prueba uno de los platos típicos de Uruguay (Foto: Trome)

Como a las 3 de la tarde entro al restaurante parrillero Almazara y me pido mi chivito. Es un plato a base de pan con carne, jamón, queso y huevo. Viene acompañado con papas fritas y cremas. Es simplemente como un sánguche de carne con papas. Me costó 250 pesos (24 soles). Estuvo muy rico. Ahora puedo decirles a mis amigos, cuando regrese a Lima, que cumplí con su recomendación.