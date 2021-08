Valencia y Getafe marcarán EN VIVO el puntapié inicial este viernes para el actual curso en el fútbol español y habrá una presencia peruana. A horas del compromiso, el técnico dio a conocer a su plantel los convocados para el juego, donde incluyó varios canteranos, entre ellos, el volante peruano Alessandro Burlamaqui. El partido de LaLiga Santander se jugará en el estadio de Mestalla desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Latinoamérica y DirecTV Play vía streaming online. También podrás seguir el minuto a minuto de este apasionante cotejo en la web de TROME.

Cómo llegan los equipos al Valencia CF vs Getafe

José Bordalás, entrenador del Valencia, se enfrentará a su anterior equipo en el inicio del torneo español. El técnico del elenco ‘che’ ha considerado al peruano Alessandro Burlamaqui, quien se viene ganando un puesto en el Valencia a sus cortos 19 años. Hoy podría debutar oficialmente en la Primera División de España.

Cabe recordar que el centrocampista de 19 años fue fichado en este verano europeo tras su destacada participación en la filial del Espanyol. Burlamaqui formaría parte del Valencia Mestalla, no obstante, causó la impresión de Bordalás durante la pretemporada y sorprendió utilizándolo como titular.

Alessandro Burlamaqui arrancó ante Levante en el triunfo 1-0 donde jugó 84′. Luego repitió en el once para el compromiso frente al AC Milan, donde estuvo hasta los 70′. En el último amistoso, el pasado 7 de agosto frente a Brentford, también inició en el equipo.

Por otra parte, Getafe viene con la misma base de la temporada pasada. El técnico Míchel ha mantenido a grandes jugadores como Djené, Maksimovic, Arambarri, Aleñá o Cucurella; y sumó a Sandro, Mitrovic o Vitolo.

Convocatoria del Valencia CF ante el Getafe

Porteros: Mamardashvili y Rivero.

Defensas: Correia, Paulista, Alderete, Diakhaby, Guillamón, Gayà, Jesús Vázquez y Joseda.

Centrocampistas: Racic, Carlos Soler, Burlamaqui, Daniel Wass, Cheryshev y Jason.

Delanteros: Guedes, Maxi, Sobrino, Vallejo y Diego López.

Se quedan fuera por lesión Cillessen, Jaume, Yunus, Lato y Piccini.

Valencia vs. Getafe: Horarios en el mundo

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Valencia vs. Getafe: ¿Dónde ver el partido?

El partido se jugará en el estadio de Mestalla desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Latinoamérica y DirecTV Play vía streaming online. También podrás seguir el minuto a minuto de este apasionante cotejo en la web de TROME. La señal es el canal 610 (SD).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

