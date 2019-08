Vania Torres ganó medalla de plata para Perú en Surf SUP Femenino por Juegos Panamericanos Lima 2019 [VIDEO]

Emocionada hasta las lágrimas, Vania Torres se quedó con la medalla de plata en Surf SUP Femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , que se realizó en el Complejo Deportivo de Punta Rocas.



Vania Torres, que logró la cuarta medalla de plata para Perú, logró un puntaje de 9.94 Surf SUP Femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



"Esperaba ganar. Me la quitaron al último segundo. Quiero agradecer a todo el mundo, gracias", dijo conmovida Vania Torres para las cámaras de Movistar Deportes tras su participación.



La presea de oro en Surf SUP Femenino fue para la colombiana Isabella Gómez, con un puntaje de 10.73, por los Juegos Panamericanos Lima 2019.