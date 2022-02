El amor es más fuerte que la opinión de la gente y que un escandaloso ampay. la esposa de Sergio Peña, la modelo y empresaria, Valery Revello, aprovechó la emotividad por la fiesta de San Valentín y desde sus redes sociales envió un mensaje que parecía dirigido al jugador de la selección peruana.

La modelo quien fuera fue criticada por una supuesta infidelidad al jugador del Malmo, al ser grabada en una noche de copas con un polémico tablista, lo que provocó la reacción del volante desde la pretemporada de su club, en Marbella.

Los seguidores de Sergio Peña pusieron atención a la romántica frase en sus stories de Instagram. “Si el amor está en nuestro corazón, cada pensamiento, palabra y hecho pueden producir un milagro”, compartió Valery Revello en esta red social.

Valery Revello sorprendió con este nuevo mensaje en su cuenta de Instagram (@valeryrevello)

Sergio Peña: Valery Revello sigue usando anillo de casados

La esposa del jugador, pese a las imágenes que fueron propaladas por el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, dejó entrever que sigue esperanzada en volver con Sergio Peña. “Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quité, ni tampoco lo pienso hacer, porque no tengo ni deseo de una relación con nadie”, señaló.

“El anillo de oro en la copa de champán el día de año nuevo es una cábala, y la pasé sola, porque ese día el papá de mi bebé se la llevó a pasar año nuevo con él”, escribió tras el escándalo en el que se vio envuelta la pareja.

Rebeca Escribens halaga a Valery Revello, esposa de Sergio Peña (Video: América Espectáculos).

Valery Revello: “Amo al papá de mi hija”

Pero si la declaración sobre los anillos era un mensaje, la emprendedora no tuvo reparos en mostrar sus sentimientos por Sergio Peña. “Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, compartió desde sus redes sociales.

Empresaria está en Miami de vacaciones junto a su hija (Foto: @valeryrevello)

Janet Barboza cree que Sergio Peña sí fue adornado

La coductora de América HOY, Janet Barboza, cuestionó las versiones de Valery Revello tras su salida nocturna con un tablista y que fue publicada por el programa “Amor y Fuego” y reconoció que las fechas no cuadran, por lo que consideró que sí ‘adornó’ a Sergio Peña

“En tiempo de redes sociales, cuando alguien termina (su relación sentimental), debemos anunciarlo, aunque sea en el Facebook, porque luego van diciendo que le pusieron los ‘cuernos’ así que mejor avisando”, empezó apuntando.

“Hay cosas que definitivamente me descuadran y seguramente que a muchas mujeres tampoco y es que ella (Valery) sigue utilizando el anillo de matrimonio y dice que lo va a seguir haciendo, porque ama a Sergio Peña”, agregó la popular ‘Rulitos’.