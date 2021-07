DirecTV Sports EN VIVO ver el Perú vs Brasil: horarios y cómo seguir semifinales de Copa América 2021

Perú vs. Brasil jugarán este lunes 5 de julio por el pase a la final de la Copa América 2021. El conjunto liderado por Ricardo Gareca tendrá como objetivo entrar a la instancia decisiva del certamen tras derrotar a Paraguay el pasado viernes por la tanda de penales en Brasil. El partido está programado para las 18:00 p.m. y se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro.

Perú llega a esta instancia tras imponerse por penales ante Paraguay, en un duelo que acabó 3-3 igualado en los 90 minutos de juego. Por su parte, Brasil venció 1-0 a Chile y con ese resultado le bastó para llegar a esta instancia e ir en busca del bicampeonato de la Copa América,

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por semifinales de Copa América 2021?

El duelo entre Perú vs. Brasil se llevará acabo a las 18:00 horas (horario local) desde el Estadio Olímpico Nilton Santos. A continuación te detallamos los demás horarios en el mundo.

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (06/07)

Francia: 1:00 a.m (06/07)

¿Qué canales transmiten el Perú vs Brasil? - GUÍA TV de Copa América

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports, América TV. El minuto a minuto lo tendrás en la página de Trome.

¿Cómo conseguir DirecTV GO y cuánto cuesta?

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa América.