Juventus vs. Milan EN VIVO VÍA ESPN, sin Cristiano Ronaldo, se enfrentan en Turín por la Serie A

Juventus vs. Milan EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA ESPN 2 | Juventus, líder absoluto de la Serie A, recibe este sábado 6 de abril desde las 11:00 a.m. al Milan por la fecha 31 de la liga italiana con la posibilidad coronarse campeón con una ventaja de 18 puntos del Napoles, que se ubica en la segunda posición. Este duelo los 'bianconeros' lo enfrentarán sin Cristiano Ronaldo debido a una lesión en el muslo. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Juventus vs. Milan en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.



Juventus quiere seguir con su racha de victorias, aunque aún no puede contar con un lesionado Cristiano Ronaldo, el equipo bianconera mantiene su base para llevarse la victoria ante Milan por Seria A en la jornada 31.

Juventus nunca dio opción a sus rivales en esta campaña y suma 18 puntos más que el Nápoles, gracias 26 victorias, tres empates y una sola derrota en 30 jornadas: unos números de récord.



El próximo rival de Juventus será un Milan 'tocado' tras dos partidos sin victorias y falto de dos líderes como el portero Gianluigi Donnarumma y el volante brasileño Lucas Paquetá, pero decidido a sacar un resultado positivo ante uno de sus históricos rivales para defender su cuarta posición.



Juventus encarará el cruce sin el portugués Cristiano Ronaldo, de baja por una lesión muscular y en duda también por el duelo del miércoles contra el Ajax en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Y es que, sin Cristiano Ronaldo, el Juventus está disfrutando de un nuevo revulsivo: Moise Kean, delantero de 19 años que anotó cuatro goles consecutivos entre el club turinés y la selección italiana y que vive el momento más dulce de su carrera.



Massimiliano Allegri, entrenador de Juventus, intentará doblegar al Milan y observará a continuación el compromiso del Nápoles con el Génova. El cuadro turinés no tiene prisa para hacerse con el título y, si no será este domingo, podrá celebrar la semana que viene tras su cruce con el Spal de Ferrara.



Con la lucha por el título ya sentenciada con Juventus, hay gran atención puesta en la pelea por la Liga de Campeones. El Milan es cuarto con 52 puntos, pero está perseguido a un solo punto de distancia por el Atalanta. El Roma, el Lazio y la revelación Torino están a cuatro puntos de la cuarta plaza y esperarán un tropiezo del Milan contra el Juventus para recortar distancias.



JUVENTUS VS MILAN: HORARIOS EN EL MUNDO



10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del domingo en China

01:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur



JUVENTUS VS MILAN: ALINEACIONES PROBABLES



Juventus: Szczęsny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Martín Cáceres, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi, Pjanić, Emre Can, Filippo Bernardeschi, Moise Kean.



Milan: Pepe Reina, Mateo Musacchio, Ignazio Abate, Alessio Romagnoli, Lucas Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Bakayoko, Diego Laxalt, Samu Castillejo, Piątek, Patrick Cutrone.