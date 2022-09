Manchester United vs. Real Sociedad EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 del Grupo E de la Europa League, este jueves 8 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En el que será el estreno de Cristiano Ronaldo en una edición de la Europa League, Manchester United recibirá a Real Sociedad, con el objetivo de comenzar con el pie derecho. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Real Sociedad?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Manchester United vs. Real Sociedad: qué canales transmiten el partido

El Manchester United vs. Real Sociedad será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Europa League. El enfrentamiento se llevará a cabo en Old Trafford y será transmitido en Sudamérica y México, por ESPN y Star+(Star Plus). En España, la contienda se podrá ver por Movistar Liga de Campeones y Movistar+, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son VIX+, TUDN.com, UniMás, TUDN USA, Paramount+, Univision NOW y TUDN App.

Cómo llegan Manchester United y Real Sociedad

La Real Sociedad inicia su trayectoria en la Liga Europa en casa del rival más temible, un Manchester United desatado en la Premier League, al que los donostiarras visitan con ansia de revancha y de reivindicar su nombre en Europa con una victoria de prestigio.

La llegada de la Liga Europa coincide con el mejor momento del Manchester United, que tras un inicio dubitativo, con dos derrotas en los dos primeros partidos ligueros, se ha repuesto ganando los cuatro siguientes, triunfos incluidos ante Liverpool y Arsenal.

El equipo está notando la mano de Erik Ten Hag, que no ha dudado a la hora de sentar a un Cristiano Ronaldo que acumula cuatro suplencias seguidas y que puede tener este jueves su primera titularidad desde el 13 de agosto. Al portugués le motiva especialmente Europa, pero quizás no tanto esta Europa League de la que ha intentado huir para poder seguir engordando sus números en la Champions League.

El récord de Cristiano Ronaldo ante la Real Sociedad, eso sí, es impecable. Nueve partidos, nueve victorias, quince goles y cuatro asistencias. Nunca falló en su etapa en el Real Madrid, le toca demostrarlo ahora con un United con el que aún no ha visto puerta esta temporada.

Otro exmadridista como Casemiro puede disfrutar de su primera titularidad desde su llegada a Mánchester. El brasileño solo ha tenido minutos desde el banquillo para cerrar partidos y el choque con la Real es la oportunidad perfecta para que Ten Hag le dé la llave del centro del campo.

Manchester United vs. Real Sociedad: probables alineaciones

Manchester United: Dubravka, Shaw, Maguire, Lindelof, Dalot, Casemiro, Fred, Fernandes, Elanga, Sancho y Cristiano Ronaldo. DT: Erik ten Hag

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Aritz, Muñoz, Zubimendi, Merino, Silva, Brais Méndez, Cho y Sadiq. DT: Imanol Alguacil.

¿Dónde juega Manchester United vs. Real Sociedad?