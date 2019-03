Argentina vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO VÍA TyC Sports con Lionel Messi| Canales TV del partido amistoso FIFA 

ARGENTINA VS. VENEZUELA | EN VIVO | EN DIRECTO | AMISTOSO FIFA | VÍA TYC SPORTS | Lionel Messi regresa a la selección argentina que hoy enfrentará a la venezolana a las 3:00 pm. en un nuevo amistoso que se jugará en el Wanda Metropolitano de Madrid. Al parecer el astro argentino ha aprovechado, en sus últimas reapariciones con el equipo gaucho, los partidos amistosos contra Venezuela y Marruecos. En esta oportunidad vestirá nuevamente la albiceleste tras más de ocho meses después de su último partido el 30 de junio de 2018 en el Mundial de Rusia, cuando fue eliminada por Francia. Para ver este partido de fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Argentina vs. Venezuela en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este encuentro.



Argentina vs. Venezuela FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú y Argentina vía TyC Sports. En Latinoamérica a través de la señal de beIN Sports y DAZN. Mientras en Venezuela TLT Veneuela transmitirá el duelo. BeIN Sports también hará lo mismo para algunos países de Europa en diferentes horarios: Perú (3:00 p.m.) | Argentina (5:00 p.m) | Colombia (3:00 p.m.) | México (2:00 p.m.) | Brasil (6:00 p.m.) | Bolivia (2:00 p.m.) | Canadá (3:00 p.m.) | Ecuador (3:00 p.m.) | Estados Unidos (3:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)



En Estados Unidos, el partido amistoso FIFA Argentina vs. Venezuela podrá verse a través de los canales Univision Deportes En Vivo, Fanatiz y beIN Sports | 12:00 p.m. (Los Ángeles) | 3:00 p.m. (Miami y Nueva York)



Pero si estás en otros países en los que el Argentina vs. Venezuela no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido amistoso FIFA



Horarios del Argentina vs. Venezuela en otros países del mundo





14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:00 horas en Venezuela, Bolivia

22:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

21:00 horas en Catar y Arabia Saudita

02:00 horas del sábado en China

03:00 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Argentina vs. Venezuela





Argentina TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior

Brasil SporTV

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, DAZN

Ecuador Canal del Futbol

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5

Guatemala Tigo Sports Guatemala

Internacional Bet365

Portugal Sport TV5

España DAZN Spain

Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Venezuela TLT Venezuela

LEO MESSI REGRESA



La vuelta de Lionel Messi ha sido motivo de ilusión para los aficionados argentinos y sus propios compañeros de selección, cuando se perfila la próxima Copa América, que se celebrará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil. "En principio para mí y para todos es una alegría que vuelva", dijo el DT argentino, Lionel Scaloni.



Lionel Messi, que lo ha ganado todo con el Barcelona, pero al que le falta un título con la absoluta de Argentina, probablemente buscará su hueco en una Albiceleste muy renovada.



La presencia de Messi ha ayudado a mitigar el golpe que ha supuesto la baja por lesión de dos jugadores como Nicolás Otamendi, que no llegó siquiera a concentrarse con la Albiceleste, o de Ángel di María, que sufrió un problema muscular el miércoles en el entrenamiento y ha tenido que abandonar la concentración de la Albiceleste.

Argentina confía en iniciar con una victoria un nuevo periplo con Lionel Scaloni confirmado ya como seleccionador hasta la Copa América, tras un periodo de interinidad desde que sustituyera a Jorge Sampaoli en el que ha cosechado cuatro victorias, un empate y una derrota frente a Brasil (1-0).



En tanto, la Vinotinto apelará al juego colectivo de sus jóvenes jugadores para tratar de parar a la potente selección argentina, con la vista puesta en la próxima Copa América.

Posibles alineaciones:



Argentina: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Gabi Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez - Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico - Leo Messi, Lautaro Martínez, Gonzalo Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Venezuela: Faríñez - Rosales, Villanueva, Ferraresi, Alex González - Yangel Herrera, Tomás Rincón - Juanpi Añor, Yeferson Soteldo - Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.