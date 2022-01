La Copa Africana de Naciones entró en su recta de octavos de final con Burkina Faso vs. Gabón; un partido que, en papel, no acarreaba mucho interés, pero que dejó un momento que se convirtió en viral en las redes sociales.

Bertrand Traoré, el número 10 de Burkina Faso, se convirtió en el jugador del partido. En el primer tiempo falló un penal a los 18 minutos, pero después se reivindicó anotando el 1-0 para su selección.

No obstante, el momento que está siendo compartido en redes sociales, rozando la viralización, se llevó cabo a los 23 minutos de la etapa complementaria. El delantero del Aston Villa ejecutó un tiro libre tan malo que ya lo están llamando “el peor del año” , a pesar que aún estamos en enero.

Por la postura, parece que Traoré buscaba pegarle al arco, aunque por la trayectoria que hizo el esférico es imposible saber si buscaba el centro. En todo caso, la pelota se fue muy desviada, desperdiciando una oportunidad para ampliar el marcador.

¿El peor tiro libre del año? Traoré regala blooper de antología en la CAF.

