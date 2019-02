Vinicius falló gol y luego levantó a las tribunas en Real Madrid vs Barcelona por Copa del Rey [VIDEO]

Vinicius Junior llega, pero no convierte. El delantero brasileño es uno de los más activos en el Real Madrid vs Barcelona por semifinales vuelta de Copa del Rey en el Estadio Santiago Bernabéu. Mira el video.



Esta jugada ocurrió a los 38' de la primera parte. Reguilón desbordó por izquierda y puso una gran pelota al corazón del área de Barcelona, donde esperaba Vinicius Junior.



El joven de 18 años llegó a impactar el esférico, pero no con claridad, pues estaba regresando. Aquí las imágenes del tanto fallado por Vinicius Junior.

Video: Vinicius falla gol

Tras la jugada, Vinicius Junior lamentó su error y luego pidió aliento a las tribunas del Santiago Bernabéu en el Real Madrid vs Barcelona por el pase a la final de Copa del Rey.