En el amor, cuando ganas, eres feliz, tu ego crece, te alucinas Brad Pitt... y, cuando pierdes, sufres, te escondes, te hacen puré. En la tramposería, cuando ‘campeonas’, te botas... y, cuando te ‘adornan’, te picas. Ha caído el PSG de Messi, Mbappé y Neymar, han mandado a la lona a Cassius Clay y Sugar Ray Leonard, y Brasil y sus estrellas hace rato que no gana un Mundial. Yo también tuve mis ‘derrotas’.

Y no soy ni el primero ni último. Lo han ‘partido’ a Ronaldo, Stallone, al ‘Cholo’ Simeone, ‘Bam Bam’ Zamorano, Mauro Icardi, al actor George Clooney y, en el Perú, a uno de los zambitos más sonados y no se ha acabado el mundo. Yo siempre he ‘ganando’ por mis simpatía y carisma, sin un ‘mango’ en el bolsillo. Pero, a veces, con la ‘pepa’ no se puede competir.

EN UN LONCHECITO ME SACARON VENTAJA

En 1990, el brasileño José Carlos Amaral era entrenador de Alianza Lima y trajo a sus paisanos Rosinaldo, Adilio y el lateral Capone, quien tenía mucho fútbol, pero nada de marca. En las pichangas de mitad de semana, Tony Alguedas y ‘Mágico’ Gonzales lo dibujaban como querían. Tanto así que lo poníamos al centro, le decíamos que tenía pepa de actor de cine y no de futbolista.

Vitito llevó a su 'novia' a una reunión de amigos sin saber que allí ella 'hizo luces' con otro (Foto: GEC)

Yo, en esa época, salía con una blancona de Miraflores con la que me divertía seguido en la discoteca ‘El Capitán’. Un fin de semana me quise botar con mi chica. ¡¡Gran error!! La llevé a tomar un lonchecito al ‘depa’ de Rosinaldo, que vivía con sus compatriotas en la cuadra 8 de la avenida Pardo, porque ellos no ‘liquidaban’. Fue una tarde de sanguchitos y café con leche. Todos ‘zanahorias’ y nunca me di cuenta de nada malo.

Pasaron 15 días y Rosinaldo armó una fiesta por su cumpleaños. Yo no iba a ir, porque mi ‘novia’ me dijo que se sentía indispuesta. La pegué de comprensivo y solidario: “Si tú no vas, tampoco iré, no tendré con quién bailar” . Pero a las 12 de la noche se me metió el dengue, el ‘bichito’ que se come las tripas y me quise dar de vivo. Fui al tono y casi me caigo de espalda.

¡¡Oh, sorpresa!! El brasileño Capone y mi ‘conquista’ bailando y chapando apasionadamente en medio de la sala. Me puse blanco. Todos me hicieron puré. Encima, el lateral me la presentó como su pareja. Y ella como si nada. Tuve que ‘parar’ nomás, aunque por dentro volaba a mil. Solo miré y sonreí. Quería reventarlo, pero caballero ‘el hombre propone y la mujer dispone’.

No pedí explicaciones ni me molesté con mi compañero. La flaca, una de las grandes ‘actrices’ que conocí, al nivel de Meryl Streep, Kate Winslet y Scarlett Johansson, se me acercó y chocó mi vaso: “Salud, negro”. Entendí el mensaje. Ella no necesitó cantarme, pero fue una adelantada a la época.

NO PARÉ HASTA QUE BOTARON AL ‘PARTIDOR’

La ‘pepa’ se había impuesto al color serio, al floro, al carisma y la fama. Estuve apagado en el tono. Es que soy picón en la cancha y más cuando chocan con mi orgullo. Desde ese momento se la juré a Capone. No podía competir con el brasileño con las mujeres, porque su ‘cacharro’ parecía una obra de arte de Miguel Ángel y su portugués alocaba a las muchachas. Mi venganza sería en la cancha.

En los partidos de práctica mandaba a Alguedas, ‘Mágico’ y todos los rapiditos de Alianza por el lado de Capone y lo hacían trizas. Era un semáforo verde. Al verlo así, Amaral dejó de ponerlo, fue perdiendo continuidad y hasta que lo regresaron a su país ese mismo año. Y Rosinaldo López, quien era abstemio, se volvió ‘bombero’ de tanto parar conmigo.

Han pasado más de tres décadas y hoy me doy cuenta de que los ‘tramposos’ tienen su momento de ‘demencia’. La ‘conquista’ es para uno solo y no para llevarla a los ‘leones hambrientos’. En un lonche, donde menos lo esperaba, me arrancharon a mi ‘trampita’. Se comieron un triple en mi cara y yo tuve que tomar un anís para que me pase la cólera. Es que soy humano, me enamoro de todas. Pero conmigo no va la canción de Franco de Vita, ‘Buen perdedor’. Nos vemos el próximo jueves…