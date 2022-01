Waldir Sáenz fue el invitado de lujo en ‘La Fe de Cuto’ para el inicio de la temporada 2022. El goleador histórico de Alianza Lima repartió harto aguadito y no dudó en meterle su ‘chiquita’ al club de sus amores en torno al trato a sus ídolos.

En conversación con el ‘Cuto’ Guadalupe, el exdelantero reflexionó sobre la valoración que hace el club hacia aquellos jugadores que le dieron todo por los colores blanco y azul. “Esperan que ya no estés aquí para hacerte un homenaje”, manifestó.

Sáenz, quien anotó 178 goles con la camiseta de Alianza Lima, criticó a las dirigencias que pasaron por el club. “Son tipos que viven el momento, lo que hicimos atrás, no les interesa, lo que hicieron César Cueto, ‘Pitín’ Zegarra, a Perico León le hicieron un homenaje de muerto. Como dice el Gran Combo, lo que me vayan a dar que me lo den en vida”, manifestó.

En ese sentido, Sáenz recordó que cuando Alianza estaba a punto de descender en el 2020, los buscaron. “Lo mismo fue el año pasado, nos pidieron que vayamos al estadio. Alianza estaba en UCI con saturación 5, no lo salvaba nadie. Pero yo trabajaba en la Federación, no podía”, relató.

Sin embargo, esto no amilana al también exdelantero de selecciones peruanas, ya que asegura que del recuerdo de la gente y del sitial de goleador no lo van a sacar. “Cuando entran al poder, se olvidan de todo. De mí pueden hablar lo que quieran, pero de esa vitrina no me baja nadie. En toda La Victoria no había un mural mío, ahora recién va haber una en una cevichería ”, sentenció.

EDUARDO ESIDIO QUISO LLEVAR AL ‘CULTO’ A WALDIR SÁENZ

¿Cómo fue el título del Centenario?

Ese año llegaron Roberto Farfán, Eduardo Esidio, Marko Ciurlizza de la ‘U’. La Foca es un negro bochinchero. Jajaja. Pero cuando se lo requirió aportó. Me acuerdo mucho que Eduardo Esidio nos quería llevar a la iglesia.

A mí también me pedía ir a la iglesia.

Nos decía “¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Y le decíamos para ir el domingo, pero con una condición: “el sábado nos tomamos una caja de cerveza los tres”, por él, la Foca y yo. iglesia. No, que cerveza no, decía. “Entonces un vino, la sangre de Cristo”, le decíamos. “No, no, no, no, con ustedes no puedo, ustedes son el diablo”, decía, jajajajajajaj. Ese Eduardo ha sido un pan de Dios, pero con La Foca siempre le sacábamos la vuelta. Entre los dos le decíamos eso.

Al único que convenció fue a Pajuelo, a nosotros nos quería llevar también.

No, pero extraordinario como persona y La Foca, también.

