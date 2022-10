Los conflictos no terminan entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras el anuncio de su separación, las noticias han girado entorno a ambos y, tras las declaraciones del futbolista de Galatasaray, la empresaria argentina decidió hablar sobre la calidad futbolística del jugador de 29 años.

Wanda Nara se refirió al juego de Icardi en declaraciones con ‘elnueve’: “Lo único que me falta es ponerme los botines y entrar a la cancha”.

Asimismo, Wanda se refirió al vínculo contractual del delantero argentino con el Galatasaray. “Tiene un contrato económico que no tienen más de la mitad de los jugadores de la Selección Argentina. Mi rol es encontrar el mejor contrato que puedas tener”, sostuvo la argentina en comparación con los ingresos de otros futbolistas albicelestes.

Wanda Nara no solo ha sido pareja de Icardi, también estuvo representándolo: “A veces hay intermediarios, pero hasta con el pase a Turquía fui yo la representante. Pueden decir lo que quieran, pero mi facturación en Europa es por representación”.

Mauro Icardi salió del PSG para llegar de préstamo a Galatasaray, a lo que Wanda comentó que “él estaba en una situación que quería irse a un equipo nuevo para encontrar otras experiencias y la verdad no creo que haya mucha diferencia del club del que venía y el que está ahora. Depende de él, yo solo me ocupo de los papeles. Como dije, falta que me meta a jugar yo”.

Las declaraciones de Icardi sobre Wanda

El futbolista que llegó a préstamo al Galatasaray realizó un ‘live’ en Instagram, en la que decidió sincerarse respecto a su vínculo con su aún esposa.

“Si la manera es hacerlo público, lo haremos público. Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”, sostuvo Icardi tras las declaraciones de Wanda Nara.

“No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, agregó el delantero argentino en la transmisión que tuvo más de 100 mil usuarios conectados.