La selección de Ecuador busca volver al camino de la victoria en las Eliminatorias Qatar 2022 en la fecha triple de septiembre, luego de sumar dos derrotas consecutivas. El entrenador Gustavo Alfaro analizó bien las opciones para su plantel y finalmente reveló su lista de convocados, resaltando la inclusión del atacante Washington Corozo.

El gran nivel mostrado por el atacante, que estuvo en Sporting Cristal hasta hace unos meses, no pasó desapercibido por el comando técnico de la ‘Tri’. Tras su llegada a México, Corozo se fue consolidando poco a poco en Pumas UNAM y demostró que su buen rendimiento no era de momento, sino que todavía no tiene techo.

Finalmente, a sus 23 años, Washington Corozo recibió su primer llamado por el seleccionado mayor de Ecuador y tendrá que convencer a Gustavo Alfaro para ganar minutos en los próximos encuentros. Recordemos que ‘Manchita’ pasó por las categorías Sub-17 y Sub-20 del combinado ecuatoriano, siendo habitual titular.

Selección de Ecuador reveló su lista de convocados para las Eliminatorias. (Foto: Captura)

En cuanto al resto de integrantes de la lista, Gustavo Alfaro mantiene la base del equipo que arrancó las Eliminatorias a buen ritmo. Gonzalo Plata, Ángel Mena, Michael Estrada, Piero Hincapié y Moisés Caicedo son las caras representativas de la columna vertebral de la ‘Tri’.

Fixture de Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022

La selección de Ecuador solo sumó derrotas en la pasada fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 y se quedó con 9 puntos, pero ahora en el tercer lugar de la tabla de posiciones. En los tres cotejos que se avecinan, tendrá la oportunidad de escalar y alejarse de rivales directos por la clasificación.

2 de septiembre: Ecuador vs. Paraguay - 4:00 p. m.

5 de septiembre: Ecuador vs. Chile - 4:00 p. m.

9 de septiembre: Uruguay vs. Ecuador - 5.30 p. m.

* La programación está en horario ecuatoriano.