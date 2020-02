Lo bueno se copia. Wilmar Velencia, entrenador de Sport Huancayo, sabe que la concentración es uno de los temas más importantes para afrontar un competencias como la Copa Sudamericana 2020. El DT del ‘Rojo Matador’ no tuvo complejos para imitar a Ricardo Gareca, para mostrarle a sus pupilos que 'no se salgan del partido’ pese a ponerse adelante en el marcador frente Argentinos Juniors.

El duelo dese había puesto de ida y vuelta, con un gol anulado al cuadro gaucho en los pies de Gabriel Hauche y sobre los 44 minutos Marcos Lliuya se encargó de batir la portería de Argentinos Juniors, Lejos de aplaudir Wilmar Valencia buscó a sus dirigidos para pedirles extra concentración tras el gol. Se puso los dedos indices sobre la cabeza para señalarles que pienses y se concentren, tras la emoción del gol obtenido.

Este gesto hizo recordar automáticamente al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien pedía a sus jugadores ‘pensar’ ara hacer las jugadas durante la etapa eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 que terminó con éxito.

Wilmar Valencia copió este gesto a Ricardo Gareca en partido de la Copa Sudamericana | VIDEO





La historia para Wilmar Valencia también terminó con final feliz, pues sus jugadores, que hicieron un gran juego en el estadio Diego Armando Maradona, no solo demostraron disciplina táctica, sino también criterio a la hora de jugar cada balón y no perder el orden pese a que Argentino Juniors encontró el empate sobre los 71 minutos. Incluso el ‘Rojo Matador’ tuvo una clara posibilidad sobre los minutos finales en un penal que no fue sancionado.