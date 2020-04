Wrestlemania 36 EN VIVO: El primer día del magno evento se celebrará este sábado 4 de abril desde las 6:00 p.m. (horario peruano). El show tendrá como sede el Performance Center y la transmisión estará a cargo de Fox Action, además del servicio de streaming WWE Network.

Por primera vez en la historia, la ‘Vitrina de los Inmortales’ se desarrollará en dos días (sábado 4 y domingo 5 de abril). Además, la ausencia del público -por prevención ante el avance del coronavirus- será la otra novedad de la velada.

La compañía de la familia McMahon, en principio, tardó en confirmar si Wrestlemania 36 se iba a desarrollar. Pero, cuando anunciaron que el show continuaba, explicaron todas las restricciones que tendría y también el cambio de sede: del Raymond James Stadium al Performance Center.

Metiéndose de lleno en los combates y la cartelera, las principales figuras de la empresa -de ambas divisiones- estarán presentes y, por la cantidad de horas, tendrá la oportunidad de mostrarse en el denominado ‘Show de Shows’.

Uno de los combates que se lleva la atención en la previa es que el sostendrán el campeón de la WWE Brock Lesnar y Drew McIntytre, ganador de la reciente Batalla Real. La ‘Bestia’ tendrá a un poderoso rival que buscará cumplir con su gran sueño.

Del otro lado, los fanáticos de la compañía esperarán hasta el final para conocer al rival de Bill Goldberg por el título Universal. El oponente iba a ser Roman Reigns, pero el samoano decidió no participar en el evento.

Las monarcas femeninas de las dos marcas también tendrán defensas titulares. Becky Lynch, de Raw, contra Shayna Baszler; Bayley, de SmackDown, frente a su amiga Sasha Banks, Lacey Evans, Naomi y Tamina: y el cinturón de NXT se disputará en Wrestlemania 36 cuando Rhea Ripley se mida a Charlotte Flair.

También destaca la presencia de Edge, quien regresó el retiro en Royal Rumble, para medirse a un antiguo amigo: Randy Orton en el Last Man Standing. Por su lado, el histórico The Undertaker tendrá un mano a mano con AJ Styles en un Boneyard Match.

Wrestlemania 36: cartelera confirmada

Brock Lesnar vs. Drew McIntytre: Campeonato de la WWE.

Goldberg vs. Rival por determinar: Campeonato Universal.

Becky Lynch vs. Shayna Baszler: Campeonato femenino de Raw.

Bayley vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans vs Naomi vs. Tamina: Campeonato femenino de SmackDown.

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair: Campeonato femenino de NXT.

Sami Zayn vs. Daniel Bryan: Campeonato Intercontinental.

The Miz vs. John Morrison vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy y Jey Uso): Campeonato de parejas de SmackDown.

The Street Profits (Angelo Dawkins vs Montez Ford) vs. Ángel Garza y Austin Theory: Campeonato por parejas de Raw.

Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross: Campeonato femenino por parejas.

Undertaker vs. AJ Styles: combate con la estipulación ‘Boneyard Match’.

Edge vs. Randy Orton: combate con la estipulación ‘Last Man Standing’.

John Cena vs. Bray ‘The Fiend’ Wyatt: combate con la estipulación 'Firefly Fun House’.

Seth Rollins vs. Kevin Owens.

Aleister Black vs. Bobby Lashley.

Elias vs. Baron ‘King’ Corbin.

Otis vs. Dolph Ziggler.

Wrestlemania 36: horarios del primer día

5:00 p.m.: México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras

6:00 p.m.: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador

7.00 p.m.: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay

8:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile

01:00 a.m.: España (5 de abril)

Wrestlemania 36: horarios del segundo día