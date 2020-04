WrestleMania EN VIVO A solo un día de la realización del gran evento WrestleMania, WWE confirmó cual será la cartelera oficial del magno evento, que por primera vez será transmitido sábado y domingo. La duda principal era saber quién iba a reemplazar a Roman Reings en su lucha contra Goldberg por el título Universal.

Pues bien el retador de Golberg en WrestleMania será el ‘Mostruo entre Hombres’ Braun Strowman, quien tendrá la oportunidad de obtener ese título que le ha sido esquivo durante años. Pese a que Roman Reigns era un gran rival, esta vez Goldberg deberá enfrentarse a uno de los luchadores más dominantes de la actualidad.

En tanto, Brock Lesnar se medirá al ganador del Royal Rumble 2020, Drew McIntyre, quien aparece en el panorama como uno de los grandes retos para ‘La Bestia’ en WWE. Esta apunta como la lucha principal del evento, ya que WWE no ha revelado el orden de las peleas.

DREW MCINTYRE ACABA CON BROCK LESNAR | VIDEO

Otra de las luchas más esperadas de WrestleMania será el enfrentamiento entre el 16 veces campeón mundial John Cena, quien tendrá una lucha de revancha contra Bray Wyatt a quien ya venció una vez en WrestleMania hace seis años.

También tendremos de vuelta a Edge después de estar alejado de los rings, por una lesión que ya quedó en el pasado. Su lucha de regreso en WrestleMania será contra su excompañero Randy Orton.

CARTELERA WRESTLEMANIA 36

Brock Lesnar vs. Drew McIntytre: Campeonato de la WWE.

Goldberg vs. Braun Strowman Campeonato Universal.

Becky Lynch vs. Shayna Baszler: Campeonato femenino de Raw.

Undertaker vs. AJ Styles: combate con la estipulación ‘Boneyard Match’.

John Cena vs. Bray ‘The Fiend’ Wyatt: combate con la estipulación 'Firefly Fun House’.

Edge vs. Randy Orton: combate con la estipulación ‘Last Man Standing’.

Bayley vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans vs Naomi vs. Tamina: Campeonato femenino de SmackDown.

Seth Rollins vs. Kevin Owens.

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair: Campeonato femenino de NXT.

Sami Zayn vs. Daniel Bryan: Campeonato Intercontinental.

The Miz vs. John Morrison vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy y Jey Uso): Campeonato de parejas de SmackDown.

The Street Profits (Angelo Dawkins vs Montez Ford) vs. Ángel Garza y Austin Theory: Campeonato por parejas de Raw.

Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross: Campeonato femenino por parejas.

Aleister Black vs. Bobby Lashley.

Elias vs. Baron ‘King’ Corbin.

Otis vs. Dolph Ziggler.

WRESTLEMANIA 36 HORA Y CANAL / SÁBADO 4 Y DOMINGO 5

Perú / 5:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Argentina / 7:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Paraguay / 7:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Uruguay / 7:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Chile / 7:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Bolivia / 6:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Ecuador /5:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

Colombia / 5:00 p.m. (Fox Action/ WWE Network/Fite TV)

México / 4:00 p.m. (Fox Premium/ WWE Network/Fite TV)

Estados Unidos 5:00 p.m. ( WWE Network/Fite TV)

España / 1:00 a.m. domingo y lunes /(WWE Network/ Fite TV)

Recuerda que en nuestro país, Perú, podemos ver el canal Fox Action en Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623)

WrestleMania 36 se llevará a cabo sin público este sábado 4 y domingo 5 desde las instalaciones del WWE Performace Center, debido a la pandemia del coronavirus. En Latinoamérica podremos verlo a través de la señal de FOX Action desde las 5 de la tarde (hora peruana).