WWE Money in the Bank 2022 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se lleva a cabo este sábado 2 de julio a las 6:00 p.m. (hora peruana) en en Las Vegas, Estados Unidos. El show será transmitido por el WWE Network pero tú podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

WWE coronará este sábado a dos nuevos portadores del ansiado maletín del ‘Dinero en el Banco’, algo que le da a un luchador y a una luchadora la oportunidad de retar al campeón mundial de su división en el momento que quiera en los próximos 12 meses.

Riddle, Seth Rollins, Omos, Sami Zayn, Drew McIntyre y Sheamus , más un luchador sorpresa, serán los que intentarán subir la escalera para agarrar el maletín. De este grupo, solo Rollins y Sheamus han ganado este tipo de lucha.

En el lado de las mujeres, las participantes serán L acey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Asuka, Shotzi y Becky Lynch , de las cuales solo Bliss y Asuka saben lo que es canjear el maletín por un campeonato.

¿A qué hora inicia WWE Money in The Bank 2022?

México - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Venezuela - 7:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Estados Unidos - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Brasil - 8:00 p.m.

¿Cuál es la cartelera de WWE Money in The Bank 2022?

Drew McIntyre vs. Riddle vs. Omos vs. Seth Rollins vs. Sheamus vs. Sami Zayn vs. ? / Lucha de escaleras por el maletín con dinero en el banco.

Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Lacey Evans vs. Raquel Rodríguez vs. Asuka vs. Shotz / / Lucha femenina de escaleras por el maletín con dinero en el banco.

Ronda Rousey vs. Natalya / Título femenino de Smack Down.

Bianca Belair vs. Carmella / Título femenino de RAW.

Theory vs. Bobby Lashley / Título de los Estados Unidos.

The Usos vs. los Street Profits / Títulos en pareja de RAW y SmackDown.

¿Qué canales transmiten WWE Money in The Bank 2022?

La transmisión para todos los países de Sudamérica estará a cargo de WWE Network, mientras que en Chile y México también tienes la opción de seguirlo por FOX Sports Premium. Asimismo, en Estados Unidos se podrá ver vía Peacock.

¿Cómo ver WWE Network para seguir Money in The Bank 2022?

Puedes contratar WWE Network en cualquier parte del mundo, a excepción de los Estados por un precio de 9.99 dólares mensuales. Con ello podrás ver los dos días de WrestleMania 38, la inducción del Salón de la Fama de WWE 2022, así como toda la extensa videoteca de WWE, WCW y ECW.