Scott Hall, una figura representativa de la lucha libre de entretenimiento, fue noticia durante el fin de semana. Los reportes procedentes de Estados Unidos indicaron que la estrella de WWE y WCW se sometió a una operación a la cadera, pero tuvo complicaciones. Precisamente, a causa de ello sufrió tres infartos que le dejaron en estado crítico. De hecho, el luchador retirado está conectado a un soporte vital.

Pese a los esfuerzos de los especialistas, la situación del gladiador no mejora. En tal sentido, la familia se alista para tomar una durísima decisión. Sobre ello, un amigo y compañero de Hall en el cuadrilátero adelantó lo que pasará. Kevin Nash, otro rostro recordado por los fanáticos, publicó un mensaje mediante las redes sociales en el que anticipó que su colega será desconectado de los equipos que le mantienen con vida.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, expresó Nash, quien, junto a Hall y el legendario Hulk Hogan, formaron el grupo New World Order. Un equipo que marcó época en WCW y en la historia del deporte de entretenimiento.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, recordó Kevin Nash sobre su mejor compañero dentro del ring.

“Muchos no nos querían. Éramos los ‘Outsiders’, pero nos teníamos el uno al otro. Scott siempre sintió que no era digno de la otra vida. Bueno, Dios, por favor, ten algunos palillos dorados para mi hermano. Mi vida se enriqueció con su visión de la vida. No era perfecto, pero como siempre decía: ‘La última persona perfecta que caminó por el planeta la clavaron en una cruz’. Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerden que se va un gran tipo, no verán a otro como él. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti”, lamentó.

Scott Hall apareció en WWF (hoy WWE) con el nombre de Razor Ramon y protagonizó una lucha histórica frente a Shawn Michaels: la primera con escaleras de la compañía y en Wrestlemania 10. Además, fue cuatro veces campeón Intercontinental y dos veces inducido al Salón de la Fama: 2014 (como Razor Ramon) y 2020 (New World Order).