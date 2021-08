No había podido celebrar una victoria con público desde su retorno y lo hizo este sábado, frente a más de 50 mil personas, en uno de los momentos más calientes de WWE SummerSlam. En un combate no apto para cardiacos, Edge no paró hasta hacer rendir a Seth Rollins y festejó a lo grande en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

‘The Rated R Superstar’ prometió acabar con el ‘Arquitecto’ en la antesala y no defraudó a los aficionados de la lucha libre, protagonizando un enfrentamiento emocionante de principio a fin para demostrar su vigencia.

“En SummerSlam te voy a quemar”, había advertido en SmackDown y esta noche apareció entre llamas antes de subir al cuadrilátero, completamente ovacionado.

Todo terminó cuando Edge tomó a Seth Rollins y golpeó su cabeza contra la lona en reiteradamente. Luego completó la tarea con una llave y consiguió el triunfo vía rendición.