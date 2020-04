WWE esperó las primeras horas del sábado 4 de abril para anunciar que las dos jornadas de Wretlemania 36 tendrán sus respectivas jornadas de Kickoff, el show previo al desarrollo del máximo evento de la empresa.

Horas más tarde, la compañía difundió en redes sociales cuáles serán los dos combates que abrirán la velada en el programa preliminar a la ‘Vitrina de los Inmortales’ en el Performance Center de Orlando, Florida.

En primera instancia, Cesaro se medirá a Drew Gulak, en una lucha sin estipulaciones. Mientras que la división femenina será representada por Natalya y Liv Morgan, quienes tendrá un interesante mano a mano.

El Kickoff se desarrollará una hora antes de Wrestlemania 36. En el horario peruano, la antesala arrancará a las 5 de la tarde y la transmisión se podrá ver en las diferentes plataformas de WWE: la página oficial, Twitter, Facebook, YouTube y el Network.

Wrestlemania 36: cambios de última hora

El viernes, en la reciente edición de SmackDown, WWE confirmó que Braun Strowman tomará el lugar de Roman Reigns en la disputa del título Universal, cuyo dueño es Bill Goldberg desde el último Super ShowDown.

Wrestlemania 36: la cartelera confirmada

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso)

Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Firefly Fun House Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

Otis vs. Dolph Ziggler

Elias vs. “King” Baron Corbin

