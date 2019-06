Goldberg colapsó tras luchar contra The Undertaker en WWE Super ShowDown | VIDEO

Goldberg no soportó la lucha contra The Undertaker y se desplomó cuando salía del ring, tras el final del decepcionante enfrentamiento en el evento WWE Super ShowDown. Un video registrado por un aficionado puso en evidencia como Goldberg cayó al piso, producto del esfuerzo que le demandó esta lucha.



Luego de caer a la lona, al intentar realizar 'la tumba rompecuellos' sobre The Undertaker y recibir la 'garra de ultratumba', Goldberg salió del ring, pero se cae y es asistido por los árbitros.



Estas imágenes han causado la preocupación de los fanáticos de Goldberg, quienes esperaban al 'icono de la WCW' como en sus mejores épocas.

Días después de la lucha, el reconocido periodista Dave Meltzer afirmó que Goldberg había sufrido una conmoción cerebral. "No sé todo lo que sucedió, pero definitivamente hay algo detrás de todo lo sucedido con Goldberg", afirmó.



Tras lo sucedido, Goldberg escribió un tweet indicando que se noqueó así mismo (al parecer tras golpearse contra el esquinero) y pidió disculpas a sus seguidores.

El encuentro entre The Undertaker, marcó la primera de lucha desde que cayó derrotado ante Brock Lesnar en WrestleMania 33, del 2017.



Por el momento es un misterio cuál será el futuro de Goldberg, mientras muchas personas creen que este debió ser el encuentro final de la carrera del miembro del Salón de la Fama de WWE.