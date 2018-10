Roman Reigns envía emotivo mensaje al Universo WWE por todas las muestras de apoyo | FOTOS | VIDEOS

Tras la dolorosa confesión de la leucemia que padece en WWE Monday Night RAW, Roman Reigns se pronunció a través de sus redes sociales. 'El Big Dog' agradeció todas las muestras de cariño del público y afirmó que este apoyo lo motiva a trabajar en su recuperación y buscar un futuro regreso al ring.



"Muchas gracias a todos los que se han acercado a mí... No puedo expresar lo que significa para mí. Su energía y positividad me motivan para mejorar rápidamente y volver al ring, pero ahora voy a pasar tiempo con mi familia y centrarme en mi salud. Gracias - Joe/Roman", declaró Roman Reigns.



De esta forma, Roman Reigns se pronuncia por las numerosas muestras de cariño que ha recibido de sus compañeros, directivos de WWE y de los fans, que hasta ahora no pueden creer lo que está sucediendo con 'El Perrote'.

Al inicio de la pasada edición de WWE Monday Night RAW, Roman Reigns anunció que padece leucemia y los fans no lo podían creer. Fue un verdadero baldazo de agua fría para todos.



El llamado 'Imperio Romano' se vio obligado a dejar WWE, para concentrarse en su recuperación, y como tal dejaba vacante el título Universal.

Tras ello recibió el apoyo de Dean Ambrose y Seth Rollins, sus compañeros del grupo The Shield. En los camerinos diferentes figuras como Triple H, Braun Strowman y Shawn Michaels también le mostraron su respaldo a Roman Reigns.



Con la salida voluntaria de Roman Reigns, el campeonato universal vacante será disputado por Braun Strowman y Brock Lesnar, el próximo 2 de noviembre en el evento Crown Jewel en Arabia Saudita.