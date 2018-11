Ronda Rousey mostró las horribles lesiones que sufrió en el rostro por brutal ataque de Charlotte | VIDEO | FOTOS

Ronda Rousey mostró las lesiones que sufrió en el rostro producto del cobarde ataque que sufrió a manos de Charlotte, quien armada con un palo de kendo y una silla, la atacó a traición, para desahogar su frustración de no poder vencerla en su lucha de WWE Survivor Series.



"Me negué a que el médico me ponga unos puntos si es que no iba a poder aparecer en WWE Monday Night RAW esta noche, así que me permitieron estar en el programa", contó Ronda Rousey a través de su página web.



Ronda Rousey también manifestó que tuvo que salir del Staples Center de Los Ángeles cojeando como consecuencia de la agresión que sufrió.

Ronda Rousey enfrentó a Charlotte en una lucha de Monday Night RAW ante SmackDown Live. El encuentro fue parejo y 'Rowdy' logró 'sobrevivir' a una lanza y una 'Figura 8' de la 'Reina' de WWE.



Frustrada porque no podía ganar, Charlotte tomó un palo de kendo y desató toda su ira en contra de Ronda Rousey, golpeándola en reiteradas ocasiones.



Tras la paliza, Charlotte tomó una silla y la colocó en el cuello de Ronda Rousey para ocasionarle un daño mayor, pese a que ya el árbitro la había descalificado.



Veremos que tiene preparado Ronda Rousey y cual es su estado para saber si recibirá descanso médico o en cuánto tiempo se encontrará apta para volver a luchar.