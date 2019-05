WWE Money in the Bank: Hora y canal del esperado evento en el que estará en disputa 'el maletín con dinero en el banco'

WWE Money in the Bank EN VIVO, EN DIRECTO TV ONLINE. Ocho de las mejores superestrellas de WWE se enfrentarán en una lucha de escaleras, en busca de quedarse con el maletín 'de dinero en el banco', que permitirá obtener una lucha contra el campeón Universal o el campeón de WWE. Drew McIntyre, Baron Corbin, Finn Bálor, Andrade, Randy Orton, Alí, Ricochet y Sami Zayn decidirán quien obtiene este maletín y para que tú no te pierdas este gran evento, en esta nota te contaremos la hora y el canal que transmitirá WWE Money in the Bank.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo en el en el XL Center, Hartford, del estado de Connecticut, desde las 5 de la tarde del domingo (hora peruana), con su kickoff que podrá ser visto gratis a través de la cuenta de WWE en YouTube.



La cartelera principal de WWE Money in the Bank comenzará a las 6 de la tarde y será transmitido en exclusiva para Latinoamérica por Fox Action y WWE Network.

WWE MONEY IN THE BANK HORA Y CANAL





Perú / 6:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

Argentina / 8:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

Paraguay / 8:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

Uruguay / 8:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

Chile / 8:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

Bolivia / 7:00 p.m.(Fox Action/WWE Network)

Ecuador / 6:00 p.m.(Fox Action/WWE Network)

Colombia / 6:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

México / 6:00 p.m. (Fox Action/WWE Network)

Estados Unidos / 5:00 p.m. (WWE Network)

España / 11:00 p.m (WWE Network)

Reino Unido / 11:00 p.m. ( WWE Netwoek)



Recuerda que en Perú puedes ver Fox Action en los siguientes canales: Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623)

Sin duda alguna la gran atracción de WWE Money in the Bank es la lucha de escaleras por el maletín, pero también tendremos otras grandes batallas como el esperado encuentro entre Seth Rollins y AJ Styles, además, de ver a Becky Lynch defendiendo sus cinturones en dos ocasiones.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo a las 6 de la tarde (hora peruana) en el XL Center, Hartford, Connecticut y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Action y para todo el planeta por el servicio de streaming WWE Network.