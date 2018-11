WWE: Dean Ambrose explicó porque traicionó a Seth Rollins y le prende fuego a su chaleco de The Shield | VIDEO | FOTOS

Por fin el 'lunático' Dean Ambrose explicó los motivos que lo empujaron a traicionar a Seth Rollins y terminar definitivamente con el grupo The Shield, no contento con ello, Ambrose le prendió fuego a su chaleco de 'El Escudo', en la reciente emisión de WWE Monday Night RAW.



Seth Rollins salió al ring para hablar sobre su lucha contra el 'rey del estilo fuerte' Shinshuke Nakamua de Survivor Series, cauando era entrevistado por Corey Graves.



Como no podía ser de otra manera, Graves le preguntó por su enfrentamiento con Dean Ambrose, a lo que Seth Rollins calificó de cobarde al 'lunático' de WWE.

En ese momento apareció en la pantalla titánica, Dean Ambrose para pronunciarse sobre la traición contra Seth Rollins y la disolución definitiva de The Shield.



Para Dean Ambrose el regreso de The Shield le quitó protagonismo, haciéndolo más débil. "El peso de cuidar tus espaldas y las de Roman me estaba haciendo más débil", explicó.





Luego tomó el chaleco que usaba en The Shield y lo quemó en un cilindro con fuego, para luego salir de escena. Muy confundido Seth Rollins también salió del ring.



Con ello quedó claro que la confrontación entre Seth Rollins y Dean Ambrose continuará durante las siguientes semanas. Incluso el lunático no tendría participación este domingo en WWE Survivor Series.