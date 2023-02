WWE Eliminaton Chamber ha causado gran expectativa entre los aficionados a la lucha libre, debido a que será el episodio final del desencuentro entre el campeón indiscutido Roman Reigns y el exintegrante del Bloodline Sami Zayn; sin embargo también hay otros prometedores combates, que podrían quedar en el recuerdo de los aficionados. Así que si quieres saber todo sobre WWE Elimination Chamber como fecha, canal, lugar y cartelera, en esta nota te vamos a sacar de dudas.

Como su nombre lo indica, el plato fuerte del evento serán los combates dentro de la cámara de la eliminación, tanto femenino como masculino. Por ello te brindaremos toda la cartelera completa de WWE Eliminaton Chamber 2023 y lo más importante como verlo desde tu país.

Recuerda que este Elimination Chamber será el pago por evento previo a las esperadas luchas de WrestleMania, programados para el 1 y 2 de abril.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será el WWE Elimination Chamber 2023 ?

El evento WWE Elimination Chamber se llevará a cabo este sábado 18 de febrero (19:00 MX; 20:00 PER, COL Y ECU; 22:00 ARG, CHIL Y URU) desde el el Bell Centre de Montreal en Quebec, Canadá. Recuerda que una hora antes podrás disfrutar completamente gratis el kickoff de WWE Elimination Chamber, a través de los diferentes canales de WWE en YouTube.

¿Cuál es la cartelera actualizada de WWE Elimination Chamber 2023 ?

Roman Reigns vs. Sami Zayn (Título indiscutible de WWE)

Austin Theory vs. Seth Rollins vs. Damien Priest vs. Johnny Gargano vs. Bronson Reed vs. Montez Ford.

Brock Lesnar vs. Bobby Lashley

Edge y Beth Phoenix vs. Finn Bálor y Rhea Ripley

Asuka vs. Liv Morgan vs. Nikki Cross vs. Raquel Rodríguez vs. Natalya vs. Carmella

¿Qué luchadores clasificaron a la Cámara de Eliminación masculina de WWE Elimination Chamber 2023?

Las superestrellas clasificadas para esta lucha en la Cámara de la eliminación fueron Austin Theory por ser el campeón de los Estados Unidos, Seth Rollins por vencer a Chad Gable, Johnny Gargano por su triunfo sobre Baron Corbin, y Bronson Reed por vencer a Dolph Ziggler. Posteriormente se ganaron su espacio en la lucha, Damian Priest por vencer a Angelo Dawkins y Montez Ford con su victoria sobre Elías.

¿Qué luchadoras clasificaron a la Cámara de Eliminación femenina de WWE Elimination Chamber 2023?

La lucha femenina del WWE Elimination Chamber 2023 será protagonizada por la campeona femenina de RAW, quien defenderá su cinturón ante Raquel Rodríguez, Asuka, Liv Morgan y Nikki Cross, además, de Natalya, quien eliminó a Shotzi, Zelina Vega y Shayna Baszler, además, de Carmella.

¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2023 en vivo?

PAÍS HORA Y CANAL Perú 8:00 p.m. WWE Network Argentina 10:00 p.m. FOX Sports México 7:00 p.m. FOX Sports Premiun Chile 10:00 p.m. WWE Network Colombia 8:00 p.m. WWE Network Ecuador 8:00 p.m. WWE Network Venezuela 9:00 p.m. WWE Network Uruguay 10:00 p.m. WWE Network Estados Unidos 8:00 / 5:00 p.m. PT/ ET WWE Network España 3:00 a.m. domingo WWE Network

