WWE Hell in a Cell: Esta es la cartelera del evento que tendrá como escenario principal la temida celda infernal | FOTOS

Los luchadores más importantes de WWE se enfrentarán en una nueva jornada de la mejor lucha profesional este domingo en el evento WWE Hell in a Cell, en el AT & T Center de Dallas, Texas. En esta nota te contamos cual es la cartelera principal de este esperado evento.



El campeón Universal Roman Reigns defenderá su título ante Braun Strowman dentro de la temida jaula de acero en WWE Hell in a Cell . Por primera vez 'El Big Dog' y 'El Monstruo entre hombres' definirán quién es el mejor en una lucha 'sin escapatoria' dentro de la jaula.



En otra de las luchas más esperadas de este Hell in a Cell, al campeón de WWEAJ Styles tendrá un nuevo combate ante Samoa Joe, luego de caer por descalificación en SummerSlam. 'El fenomenal' buscará terminar con el samoano y continuar con su exitoso reinado en WWE.

La gran figura femenina de la lucha profesional Ronda Rousey se medirá en un mano a mano con la excampeona Alexa Bliss, en una nueva defensa de su cinturón. 'Rowdy' aparece como la gran favorita para esta confrontación, aunque seguramente 'La Diosa' utilizará una artimaña para recuperar su cinturón.



Jeff Hardy y Randy Orton se medirán en un mano a mano dentro de la jaula infernal. Estas dos leyendas de WWE no tendrán escapatoria y solo uno saldrá de la celda con el brazo levantado en esta edición de WWE Hell in a Cell.

Charlotte Flair y Becky Lynch se medirán en un esperado enfrentamiento por el título femenino de WWE SmackDown Live. Las 'examigas' encendieron más su animadversión en las últimas semanas, en su ambición por tener el título.



Seth Rollins y Dean Ambrose del grupo The Shield buscarán los títulos en pareja de WWE ante los campeones Dolph Ziggler y Drew McIntyre en busca de un 'ajuste de cuentas' en Hell in a Cell.

En esta edición de WWE Hell in a Cell veremos nuevamente a Daniel Bryan y Brie Bella ante The Miz y Marysse, en una lucha de parejas.



En el kickoff de WWE Hell in a Cell, The New Day defenderá los títulos en pareja de SmackDown Live frente al equipo de Rusev y Aiden English.



WWE Hell in a Cell se llevará a cabo este domingo en el AT & T Stadium de Dallas, Texas desde las 6 de la tarde (hora peruana)