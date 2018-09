WWE Hell in a Cell: Seth Rollins y Dean Ambrose caen ante Drew McIntyre y Dolph Ziggler | FOTOS | VIDEO

Seth Rollins y Dean Ambrose cayeron ante Drew McIntyre y Dolph Ziggler en una lucha de alto calibre en WWE Hell in a Cell. De esta manera, 'los sabuesos de la justicia' no pudieron arrebatarle los cinturones de campeones en pareja de Monday Night RAW a McIntyre y Ziggler.



Dean Ambrose y Seth Rollins dieron un gran espectáculo contra los campeones en pareja, pero no pudieron quitarle los cinturones a los campeones, que nuevamente se valieron de 'malas artes' para retener sus títulos en WWE Hell in a Cell.



Seth Rollins y Dean Ambrose se lucieron con las mejores movidas de su arsenal, pero encontraron en Drew McIntyre un duro escollo para sus aspiraciones.

Fue así que Seth Rollins tenía todo listo para derrotar a Dolph Ziggler en el medio del ring, pero Drew McIntyre ingresó de manera ilegal y le aplicó su movida final 'El Claymore' para dejar fuera de combate al 'Arquitecto'.



Dolph Ziggler se encontraba vencido en medio del ring, pero McIntyre le colocó el brazo sobre el cuerpo de Seth Rollins, para obtener la victoria en WWE Hell in a Cell.

De esta manera, los campeones en parejas retuvieron los títulos que conquistaron ante el B- Team. Al salir del ring, Drew McIntyre se llevó a un inconsciente Dolph Ziggler.



Sin embargo el duelo entre Dean Ambrose y Seth Rollins ante Dolph Ziggler y Drew McIntyre no terminó en WWE Hell in a Cell y veremos que sucederá entre ellos en Monday Night RAW.