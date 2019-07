WWE: 'El enigma carismático' Jeff Hardy fue detenido nuevamente en estado de ebriedad | FOTOS

El excampeón de WWEJeff Hardy fue detenido en estado de ebriedad nuevamente en los Estados Unidos, esta vez tras mostrarse en público mareado, según las primeras informaciones de los principales medios norteamericanos.



Se conoció que 'el enigma carismático' Jeff Hardy fue detenido por la policía de Myrtle Beach en Carolina del Sur, sin embargo no se conocieron las causas precisas del arresto de la superestrella de WWE.



Tras su arresto, Jeff Hardy tuvo que pagar una fianza de 200 dólares, para ser puesto en libertad.

Recordemos que actualmente Jeff Hardy presenta una lesión en la rodilla, que no le permite competir en WWE SmackDown Live. Pese a que fue sometido a una operación aún no puede competir.



Esta no es la primera vez que Jeff Hardy es detenido en estado de ebriedad. Hace un año el luchador de WWE fue arrestado conduciendo en estado de ebriedad.



Jeff Hardy es una de las figuras más experimentadas de WWE y en su destacada carrera ha conquistado los títulos más importantes de la compañía. Junto a su hermano Matt, formaron una de las parejas más importantes de la compañía.



Lamentablemente los problemas de Jeff Hardy con la bebida lo han estado acompañando a lo largo de su carrera. Sus fans esperan que pueda superar esta acción.