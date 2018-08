Kane , el popular luchador de WWE, fue elegido alcalde de su comunidad en los Estados Unidos. 'La Maquinaria Roja de la Destrucción' ganó las elecciones del condado Knox, en el estado de Tennessee y dejará su máscara a un lado para cumplir sus labores como político.



Kane, cuyo nombre real es Glenn Jacobs, se impuso en las elecciones con un 65% de votos a su favor, bajo la bandera del Partido Republicano.



El popular luchador de WWE tenía cada vez menos apariciones en SmackDown Live para dedicarse a su candidatura. A sus 59 años logra este importante hito en su trayectoria.



Como luchador de WWE, Kane conquistó el título mundial, el título de peso completo y el cinturón de ECW, pero los fans lo conocen más por su papel como hermano del legendario luchador The Undertaker.



Durante sus primeras etapas en WWE, Kane lucía una máscara y no dejaba ver su rostro. Con el correr de los años, finalmente mostró su verdadero rostro.



Kane no solo es luchador profesional de WWE, también cuenta con una licenciatura en literatura inglesa en la Universidad Estatal del noroeste de Missouri.



En sus primeras declaraciones como alcalde electo de Knox, Kane manifestó que sería genial llevar un evento de WWE a su comunidad.

Imagen y video: Redes sociales.