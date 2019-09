Lucha fatal de 5 esquinas para determinar al retador del campeón Universal Seth Rollins en WWE Monday Night RAW

WWE Monday Night RAW. El programa de la marca roja de WWE esta semana nos traerá una prometedora lucha fatal de cinco esquinas entre Rey Mysterio, Ricochet, AJ Styles, Shinsuke Nakamura y Robert Roode para determinar quién será el retador del campeón Universal Seth Rollins, en el estreno de la próxima temporada de WWE Monday Night RAW, el lunes 30 de setiembre, además, después de volver a presentarse ante un intimidado Seth Rollines, Bray Wyatt nos traerá un esperado Firefly Fun House, mientras que la mitad de las campeonas en pareja de WWE, Nikki Cross tendrá un mano a mano con 'La Jefa' Sasha Banks, este lunes desde las 7 de la noche, por la señal de Fox Sports 2 (hora peruana).

Para esta ocasión tendremos una lucha que genera gran expectativa entre el favorito del público latino Rey Mysterio, el impresionante Ricochet, el campeón de los Estados Unidos AJ Styles, el monarca internacional Shinsuke Nakamura y Robert Roode, uno de los campeones en pareja de WWE Monday Night RAW.



Esta lucha fatal de cinco esquinas determinará quién retará a Seth Rollins el siguiente lunes, en una lucha por el título Universal, en el estreno de la próxima temporada de WWE Monday Night RAW.

En esta edición del programa de la marca roja de WWE también sabremos que tiene preparado 'el demonio' Bray Wyatt antes de su lucha contra el propio Seth Rollins, en el evento Hell in the Cell.



Como recordamos, Bray Wyatt atacó a Seth Rollins con su garfio mandibular en el evento Clash of Champions y lo desafió un día después en WWE Monday Night RAW.

Por si fuera poco, la mitad de las campeonas en parejas de WWE Monday Night RAW Nikki Cross tendrá un duro reto ante la excampeona Sasha Banks, que estará acompañada de Bayley.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en el Chase Center de San Francisco desde las 7 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 2 para toda Latinoamérica.