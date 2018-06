WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo y en esta ocasión ocho superestrellas competirán por conseguir el maletín con un contrato asegurado para una lucha titular por el campeonato máximo de su marca.



En esta edición de WWE Money in the Bank volveremos a tener a ocho luchadores compitiendo por el maletín. Cuatro superestrellas de RAW y cuatro de SmackDown Live.



Uno de los favoritos para ganar la contienda es el 'monstruo entre hombres' Braun Strowman , aunque seguramente sus siete rivales tendrán la mira puesta en él.



Junto a Strowman tendremos a Finn Bálor , Kevin Owens y Boby Roode representando a la marca roja de Monday Night RAW.



En tanto los representantes de SmackDown Live en este Money in the Bank son de temer: Samoa Joe y Rusev, además del Miz y uno de los tres miembros del New Day: Kofi Kingston, Big E o Xavier Woods.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo a las 7 de la noche en el Allstate Arena de Rosemont, Illinois y será transmitido para Latinoamérica por Fox Action.