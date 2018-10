WWE: Rey Misterio será el invitado especial de Miz TV en SmackDown Live | FOTOS

Rey Misterio será el invitado especial de la sección Miz TV, conducida por Michael Gregory Mizanin​​ 'The Miz', este martes en WWE SmackDown Live. Coincidentemente tanto Rey Misterio Jr. como The Miz estarán en la Copa Mundial de WWE y la entrevista podría terminar a los golpes.



Rey Misterio regresó a WWE la semana pasada, en episodio 1000 de SmackDown, y logró su clasificación a la Copa Mundial de WWE, al derrotar al nipón Shinsuke Nakamura.



De igual forma, The Miz se clasificó a la Copa Mundial de WWE, al derrotar a Rusev, gracias a la interferencia del 'Shakesperare de la canción', Aideen English.

Esta será una buena oportunidad para que Rey Misterio pueda brindar su punto de vista sobre la Copa Mundial que se llevará a cabo en el evento WWE Crown Jewel, el 2 de noviembre en Arabia Saudita.



Rey Misterio, The Miz y Jeff Hardy y Randy Orton serán los cuatro competidores de WWE SmackDown Live en esta Copa Mundial de WWE.

Mientras que John Cena, Kurt Angle, Dolph Ziggler y Seth Rollins serán los competidores de WWE Monday Night RAW.



