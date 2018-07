WWE Roman Reigns vs. Bobby Lashley EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Dos de los luchadores más dominantes del ring se enfrentan en Monday Night RAW para definir quién será el próximo rival del campeón Universal, Brock Lesnar .



El combate que Roman Reigns y Bobby Lashley sostuvieron en WWE Extreme Rules será reeditado en Monday Night RAW. La recompensa por el triunfo será una lucha titular por el cinturón Universal en SummerSlam.



De imponerse Roman Reigns lo veríamos nuevamente ante Brock Lesnar , al que no ha podido derrotar en tres ocasiones.



Si el triunfo es para Bobby Lashley veríamos una lucha de ensueño en WWE , entre dos representantes de la lucha olímpica y peleadores de MMA.



El encuentro entre el ganador de Roman Reigns vs. Bobby Lashley y Brock Lesnar se llevará a cabo el 19 de agosto en el evento SummerSlam, en el Barclay Center de New York.



En esta edición de WWE Monday Night RAW, también veremos a la comisionado Stephani McMahon realizar un anunció sobre la división femenil.



También veremos si Ronda Rousey cumple su suspensión o vuelve a caer ante la campeona Alexa Bliss y así arruinar su oportunidad por su primer cinturón de WWE .



WWE Monday Night RAW será transmitido este lunes a las 7 de la noche (hora peruana) por Fox Sport 2.