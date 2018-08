WWE: Ronda Rousey le aplicó su palanca de brazo a Stephanie McMahon y celebró su campeonato con sus compañeras | FOTOS

Ronda Rousey festejó la conquista de su título femenino de WWE Monday Night RAW, al lado de las prinicipales figuras de su división y aplicándole su palanca de brazo a la comisionada del programa Stephanie McMahon, quien pretendió llevarse el título por el logro de la blonda luchadora.



Stephanie McMahon organizó una ceremonia para entregarle el título a Ronda Rousey y para ello convocó a las prinicipales figuras de RAW como Sasha Banks, Bayley, Natalya y hasta a Alexa Bliss, además, de las gemelas Brie y Nikki Bella.



Al momento de salir al ring Ronda Rousey no le quiso dar la mano a Stephanie McMahon y cuando ella intentó decirle lo que tiene que hacer y no hacer como campeona, 'Rowdy' le aplicó su palanca de brazo.



Con Stephanie McMahon rendida, las luchadora subieron al ring y celebraron al lado de Ronda Rousey, quien afirmó que defenderá el título, ya que no será como Brock Lesnar.



Veremos que represalia tomará Stephanie McMahon contra Ronda Rousey. Durante este segmento también se pudo ver a la excampeona Alexa Bliss con su brazo lastimado.



La noche anterior, Ronda Rousey derrotó a Alexa Bliss y le quitó el título femenino de WWE Monday Night RAW.



Con este triunfo, Ronda Rousey se convirtió en la primera mujer en ser campeona en UFC y en WWE.