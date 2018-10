WWE Super Show-Down nos traerá de vuelta a The Undertaker y a John Cena en los rings, sin embargo hay muchas personas que aún no saben cuándo ni dónde ver este gran evento. Por eso en esta nota te vamos a contar todo lo que tienes que saber para no perderte esta nueva presentación de WWE.



Sin duda alguna la reaparición del Undertaker en una lucha final contra Triple H es el plato fuerte de este WWE Super Show-Down, pero también hay otros combates que han llamado la atención del Universo WWE.



John Cena también hará su reaparición, esta vez al lado de John Cena para hacer equipo ante Elias y Kevin Owens, también tendremos al grupo The Shield frente a Braun Strowman y 'sus perros de guerra'. De igual manera el encuentro entre Ronda Rousey y las gemelas Bella ante el Riott Squad también es muy esperado por los fans.



The Undertaker y Triple H tendrán su batalla final en WWE Super Show-Down.

Como ya es usual este tipo de eventos son transmitidos vía streaming por la señal de WWE Network y para toda Latinoamérica por Fox Action.



WWE Super Show-Down se llevará a cabo en Melbourne, Australia. Por ello en nuestra región el encuentro comenzará la madrugada del sábado, pero no te preocupes acá traemos una relación completa de la hora de transmisión de WWE en tu país

WWE SUPER SHOW-DOWN: PAÍSES Y HORARIO

Perú (4:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

Colombia (4:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

Argentina (6:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

México (5:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

España (11:00 am.) WWE Network

Uruguay (6:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

Chile (6:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

Costa Rica (4:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

Ecuador (4:00 a.m.) WWE Network, Fox Action

Estados Unidos: (4:00am) WWE Network.



En Perú si quieres ver WWE Super Show-Down puedes verlo en Fox Action, que se emite en los canales 185 de Movistar TV, 564 de DirecTV y 332 de Claro 332, además, también podrás verlo en su versión en HD a través del 787 de Movistar, 1561 de DirecTV y 623 de Claro.



En Trome.pe también te traeremos todos los detalles y la mejor información EN VIVO de WWE Super Show-Down.