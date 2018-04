WWE The Greatest Royal Rumble es sin duda alguna la Batalla Real más grande de todas, ya que por primera vez veremos a 50 luchadores subir al mismo ring, para buscar salir airosos de esta gran presentación.



Aunque hasta el momento solo se ha revelado los nombres de algunas de las superestrellas que veremos en WWE The Greatest Royal Rumble, sabemos que habrán grandes sorpresas.



Pese a que se intentó mantener en secreto, la presencia de Rey Misterio Jr. está asegurada en WWE The Greatest Royal Rumble. Igual sucederá con The Great Khali y Chris Jericho.



En cuanto a los favoritos, de los nombres que ya salieron a la luz, tenemos a Daniel Bryan, Kevin Owens y hasta Rey Misterio.



Hay figuras que no han sido anunciadas en WWE The Greatest Royal Rumble, pero que son claros favoritos. Tal es el caso de Bobby Lashley, Braun Strowman o Randy Orton.



Recordemos que además de la gran Batalla Real, tendremos como plato estelar la revancha entre Brock Lesnar y Roman Reigns en la jaula de acero, además, veremos a The Undertaker ante Rusev en una lucha en un ataúd.



WWE The Greatest Royal Rumble se llevará a cabo en el estadio de la ciudad deportiva de King Abdullah en Jeddah, Arabia Saudita y será emitida en vivo y en directo por Fox Action desde las 11 de la mañana (hora peruana).