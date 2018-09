Roman Reigns , Seth Rollins y Dean Ambrose, integrantes de The Shield, atacaron a los luchadores 'villanos' de WWE Monday Night RAW y se desquitaron de la paliza que recibieron una semana antes. Al ver a sus rivales, Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre salieron espantados del ring.



WWE Monday Night RAW comenzó con Braun Strowman, Ziggler y McIntyre festejando la paliza que sufrió The Shield la semana anterior. A los pocos segundos salieron la mayoría de luchadores de RAW.



Pese a la superioridad numérica, Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose salieron a enfrentarse a los luchadores de WWE.

Sin embargo, The Shield estaba preparado en esta ocasión. 'Los Sabuesos de la Justicia' sacaron unos maderos con los que atacaron a los luchadores e hicieron correr a Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre.



Tras ello, el gerente general de WWE RAW Baron Corbin amenazó con quitarles los títulos Universal e Intercontinental a Roman y Rollins si no salían del coliseo.

Pero The Shield no se iba a quedar con los brazos cruzados y cuando los campeones en pareja enfrentaban al B-Team, Seth y Dean salieron al ring y los atacaron.



Tras este ataque, Corbin pactó una lucha entre Dolph Ziggler y Drew McIntyre contra Seth Rollins y Dean Ambrose por los títulos en parejas el domingo en WWE Hell in a Cell.