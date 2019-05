Lucha de ensueño en WWE: El Undertaker se enfrentará a Goldberg en un mano a mano por primera vez| FOTOS

The Undertaker y Goldberg , dos leyendas de la lucha libre de entretenimiento, se enfrentarán por primera vez en la historia. WWE confirmó que la pelea entre ambos colosos se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el evento Super Showdown en Arabia Saudita.

Pese a sus destacadas carreras, The Undertaker y Bill Goldberg solo se encontraron durante la lucha de 30 hombres en WWE Royal Rumble del 2017. ‘El Fenómeno’ aprovechó una distracción del 'mito de la WCW' para eliminarlo y sacarlo de carrera.

Confirmado el anunció de WWE, Goldberg utilizó sus redes sociales para afirmar que The Undertaker será 'The next' (El próximo).

La confirmación de esta lucha entre Goldberg y The Undertaker provocó la locura de los fans, que ya cuentan los días para que se realice el WWE Super Showdown.

Por otro lado, la compañía también confirmó una lucha entre Triple H y Randy Orton. También habrá una batalle real compuesta por 50 hombres y esta será la más larga en la historia de la WWE.

Otras superestrellas como Kofi Kingston (Campeón de WWE), Seth Rollins (Campeón Universal), Roman Reigns, Braun Strowman, AJ Styles y Brock Lesnar están programados para el próximo WWE Super Showdown.

WWE SuperShowdown se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City Stadium de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita